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Месяц самоизоляции: в Черкесске дедушка разделался с женой и внуками

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Месяц самоизоляции: в Черкесске дедушка разделался с женой и внуками
pixabay.com

В Карачаево-Черкесии 64-летний житель Черкесска напал с ножом на свою супругу и двоих внуков. От полученных ранений они скончались на месте. Преступник в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Мужчина пока задержан, меру пресечения ему назначат с учетом состояния здоровья, поскольку он пытался свести счеты с жизнью. Что сподвигло 64-летнего мужчину схватиться за нож, неизвестно.

Ранее судебный эксперт Алиса Колесова отметила, что в условиях самоизоляции даже разовые конфликты  могут стать систематическими в условиях финансовых трудностей, постоянного психологического напряжения и нахождения друг с другом. 

НС
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