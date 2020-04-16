В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова

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16 апреля 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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В Москве по подозрению в мошенничестве задержан Александр Вершинин – адвокат бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).

С адвокатом Вершининым ведутся следственные действия, его допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения.