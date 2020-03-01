В Казани женщина напала с ножом на семилетних сыновей

//Криминал 13+

1 марта 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Казани мать зарезала своих двоих сыновей-близнецов семи лет и попыталась покончить с собой. Об этом сегодня сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на МВД Татарстана.

"По данному факту проводится проверка, по предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины", - сообщили в полиции. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской улице.

По данным телеграм-канала Mash, один 7-летний ребенок погиб, второй находится в реанимации, за его жизнь борются медики. Отца семейства в момент ЧП дома не было, один из мальчиков успел позвонить мужчине.

По некоторым данным, причиной трагедии стала ревность женщины. Она нанесла 3 удара мальчикам в грудь, а позже сама попыталась свести счеты с жизнью. По некоторой информации, оба супруга - 1986 года рождения.

А в российской столице в начале текущей недели спасателям удалось остановить от прыжка мужчину, который забрался на Большой Москворецкий мост. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.