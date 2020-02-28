Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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28 февраля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой в получении взятки в особо крупном размере, меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.

Напомним, данное уголовное дело о нарушениях, допущенных при исполнении госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД компанией "Центральное страховое общество" (ЦСО), возбудили в декабре 2019 года.

А в Калининградской области местная жительница обратилась в суд с требованием взыскать 1,2 миллиона рублей с больницы. Как оказалось, в данном медицинском учреждении ей дважды не смогли диагностировать перелом ноги.