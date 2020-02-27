В Турции по обвинению в ввозе запрещенных веществ задержана россиянка

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27 февраля 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Службы безопасности Турции задержали в аэропорту Стамбула гражданку России. Об этом сегодня сообщает российское генконсульство на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается, россиянка Крылова Наталья Олеговна была задержана в связи с подозрением в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества.

Супруг Натальи Крыловой рассказал журналистам, что его жену задержали после того, как она прилетела в аэропорт Стамбула. Он сразу обратился в генконсульство, представители которого, в свою очередь - к местным органам.

"Генконсульство находится в постоянном контакте с супругом российской гражданки и в рамках своих обязанностей и полномочий предпринимает все необходимые шаги с целью защиты ее законных прав", - значится в сообщении.

Ранее АН писали, что в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Александра Литреева. Айтишнику, который боролся с Роскомнадзором, может грозить до 3 лет колонии.