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//Криминал 13+

В Турции по обвинению в ввозе запрещенных веществ задержана россиянка

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Турции по обвинению в ввозе запрещенных веществ задержана россиянка
фото: pixabay.com

Службы безопасности Турции задержали в аэропорту Стамбула гражданку России. Об этом сегодня сообщает российское генконсульство на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается, россиянка Крылова Наталья Олеговна была задержана в связи с подозрением в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества.

Супруг Натальи Крыловой рассказал журналистам, что его жену задержали после того, как она прилетела в аэропорт Стамбула. Он сразу обратился в генконсульство, представители которого, в свою очередь - к местным органам.

"Генконсульство находится в постоянном контакте с супругом российской гражданки и в рамках своих обязанностей и полномочий предпринимает все необходимые шаги с целью защиты ее законных прав", - значится в сообщении.

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АС

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