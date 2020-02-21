Родителей, которые ставили сына коленями на гречку, отправят в колонию

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21 февраля 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Судья Омского районного суда огласил приговор матери и отчиму мальчика, которого ставили на гречку для воспитания. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Напомним, по версии следствия, отчим мальчика, предприниматель Сергей Казаков, периодически ставил пасынка коленями на гречку. Мать мальчика, 27-летняя Алина Юмашева, знала об этом, но не препятствовала ему.

Они приговорены к 1,5 и 4,5 годам лишения свободы соответственно в колонии общего режима: "Суд приговорил мать к 1,5 годам колонии, ее сожителя - к 4,5 годам общего режима", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Также они должны выплатить в пользу ребенка 250 и 150 тыс. рублей. Кроме того, суд определил передать ребенка в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию администрации Омска.