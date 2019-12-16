Они не считают это пыткой. В Омске отчим и мать, истязавшие сына гречкой, частично признали вину в суде

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16 декабря 2019, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Омске отчим и мать, пытавшие сына гречкой, частично признали вину в суде. Они не отрицают, что ставили ребёнка коленями на гречку за малейшую провинность, но считают это вполне нормальными воспитательными мерами.

Отчим наказывал ребенка, заставляя часами стоять на гречке. Крупа вросла в колени мальчика

Напомним, программист Сергей Казаков и его сожительница обвиняются в истязании восьмилетнего ребёнка, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и неисполнении родительских обязанностей. Вот только несколько часов, которые ребенок за малейшую провинность должен был стоять коленями на гречке, они не считают пытками и истязанием.

«Педагогическая практика» привела мальчика в больницу, где ему сделали операцию, чтобы срезать гречневую крупу вместе с тканями, которая вросла в тело ребенка. На суде бывший коллега Сергея Казакова — отчима мальчика — рассказал, что над мужчиной могли тоже издеваться в детстве, к тому же «у него не было примера нахождения рядом с людьми, которые воспитывают детей».

Матери и ее сожителю грозит до семи лет лишения свободы.