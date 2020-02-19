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//Криминал 13+

В Ленобласти пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленобласти пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
фото: соцсети

Мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионерки, тело которой обнаружили накануне в бочке на территории бетонного завода во Всеволожском районе Ленинградской области, сбежал по дороге в суд.

В итоге Невский районный суд Петербурга оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина. Он подозревается в убийстве собственной матери.

"Следствие указывало, что мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью, ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина скрылся от сотрудников правоохранительных органов, так и не добравшись до зала суда.

АС

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