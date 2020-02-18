Видео: сотрудники ФСБ задержали подростков, готовивших теракты в Крыму

//Криминал 13+

18 февраля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Twitter

Во вторник в Крыму была пресечена подготовка двух терактов в образовательных учреждениях. Отмечается, что силовики задержали их исполнителей - жителей города Керчи 2004 и 2003 годов рождения.

В момент задержания подростков, которые, по данным ФСБ, готовили теракты, в рюкзаке одного из них обнаружили самодельные взрывные устройства и их элементы. Один из юношей признался, что собирался взорвать школу номер № 15 в Керчи.

Один из задержанных также рассказал сотрудникам ФСБ, что они с приятелем тренировались убивать на животных и издевались над котами: "Одного подожгли растворителем, другого в стенку кинули, третьему по голове дали", - заявил парень.

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, в Крыму за подростками, входящими в зону риска, после предотвращения ФСБ готовящихся терактов в образовательных учреждениях намерены ввести парламентский контроль.

Ранее в январе в Челябинской области, как писали АН, правоохранители предотвратили возможный взрыв в школе города Снежинска (закрытое административно-территориальное образование), который готовили двое ее учеников-девятиклассников.





видеоматериалы: ЦОС ФСБ России