Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене из-за снимка со свадьбы

//Криминал 13+

11 февраля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Калининградцев Антонину Зимину и Константина Антонца обвинили в государственной измене. Причиной стала свадебная фотография молодоженов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник.

"По версии следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе. Она отправила в Латвию, используя интернет, фото этого сотрудника", - сказал собеседник агентства.

СУ ФСБ завершило расследование дела в отношении экс-эксперта Фонда имени Горчакова и ее мужа. Обоим предъявлено обвинение в окончательной редакции. Супругам инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как пишет "Коммерсантъ", видео с записью торжества использовали в сюжете одного из телеканалов Прибалтики. При этом отец обвиняемой утверждает, что ФСБ-шник не скрывал свое место работы и даже раздавал визитки гостям.

Он же рассказал изданию, что этот оперативник давно дружит с Антониной и они вместе учились в Калининграде в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. После учебы он дослужился в ФСБ до звания капитана.

На прошлой неделе в российской столице, как ранее сообщали "Аргументы недели", Лефортовский суд арестовал россиянина Виктора Королева по обвинению в государственной измене. Дело находится под грифом "секретно".