Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Криминал 13+

Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене из-за снимка со свадьбы

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене из-за снимка со свадьбы
фото: соцсети

Калининградцев Антонину Зимину и Константина Антонца обвинили в государственной измене. Причиной стала свадебная фотография молодоженов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник.

"По версии следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе. Она отправила в Латвию, используя интернет, фото этого сотрудника", - сказал собеседник агентства.

СУ ФСБ завершило расследование дела в отношении экс-эксперта Фонда имени Горчакова и ее мужа. Обоим предъявлено обвинение в окончательной редакции. Супругам инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как пишет "Коммерсантъ", видео с записью торжества использовали в сюжете одного из телеканалов Прибалтики. При этом отец обвиняемой утверждает, что ФСБ-шник не скрывал свое место работы и даже раздавал визитки гостям.

Он же рассказал изданию, что этот оперативник давно дружит с Антониной и они вместе учились в Калининграде в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. После учебы он дослужился в ФСБ до звания капитана.

На прошлой неделе в российской столице, как ранее сообщали "Аргументы недели", Лефортовский суд арестовал россиянина Виктора Королева по обвинению в государственной измене. Дело находится под грифом "секретно".

АС

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет…

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика…