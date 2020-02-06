В Москве следователь по особо важным делам задержан за взятку

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6 февраля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

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В Москве задержали следователя по особо важным делам. Его подозревают в получении 4,3 миллиона рублей взятки от родственника фигуранта уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности по иным эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела", - сообщили журналистам в ГСУ, передает агентство ТАСС.

Инцидент произошел 4 февраля. Задержанный работает в управлении по Северо-Восточному административному округу Москвы. В отношении руководства данного управления также будут приняты самые жесткие дисциплинарные меры.

Ранее АН сообщали, что полковника МВД Евгения Кузина, заместителя начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс, ГУУР МВД России, арестовали по обвинению в вымогательстве крупной взятки.