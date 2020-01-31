Замначальника управления угрозыска МВД арестован по делу о взятке

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31 января 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Полковника МВД Евгения Кузина, заместителя начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс, ГУУР МВД России, арестовали по обвинению в вымогательстве крупной взятки.

Пресненский суд города Москвы арестовал полковника Кузина на два месяца: "Суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта", - сказали журналистам в пресс-службе, сообщает агентство ТАСС.

Известно, что речь идет о преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Вымогательство взятки в особо крупном размере организованной группой"). В Уголовном кодексе особо крупной считается сумма от одного млн рублей.

Ранее стало известно, что управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Денис Майборода арестован сроком на один месяц. Об этом говорилось в сообщении на сайте Красноярского краевого суда.