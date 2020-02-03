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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Криминал 18+

В Уфе мужчину, спасшего мальчика от педофила, отправили под арест

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Уфе мужчину, спасшего мальчика от педофила, отправили под арест
фото: соцсети

В Уфе 33-летний местный житель Владимир предотвратил страшное преступление, которое могло совершиться в отношении двух маленьких мальчиков. Но в конечном итоге мужчина сам оказался в СИЗО.

По информации СМИ, подозреваемый возвращался с работы домой. Выбежавший из дома навстречу ему мальчик сообщил, что они с другом зашли в подъезд погреться. Там к ним подошел незнакомый мужчина и уговорил их зайти к нему в квартиру на чай с конфетами.

По словам ребенка, незнакомец заставил мальчиков раздеться, предлагал им деньги. Владимир кинулся на помощь. Между мужчинами завязалась драка, которая закончилась трагически для "гостеприимного хозяина", который состоял на учете в милиции как педофил.

Также стало известно, что злоумышленник был осужден за подобное преступление и вышел на свободу в 2019 году, отсидев 11 лет. Владимир же сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют в вину ст. о "Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Ранее АН писали, что в Подмосковье прокуратура приступила к проверке после смерти четырехмесячного ребенка от снотворного. Согласно последней информации, препарат младенцу в бутылочку мог подсыпать его собственный отец.

АС

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