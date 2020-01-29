В Подмосковье прокуратура приступила к проверке после смерти младенца от снотворного

В Подмосковье прокуратура приступила к проверке после смерти четырехмесячного ребенка от снотворного. Согласно последней информации, препарат младенцу в бутылочку мог подсыпать его собственный отец.

Происшествие случилось 20 июля прошлого года в городе Пушкино. Отец покормил своего сына смесью из бутылочки, а затем ушел вместе с женой в другую комнату. Когда родители вернулись, они заметили, что ребенок не подает признаков жизни. Впоследствии в емкости, из которой ел ребенок, были выявлены следы снотворного.