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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

Слесари похитили более 2,5 млн долларов из банковских ячеек

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Слесари похитили более 2,5 млн долларов из банковских ячеек
фото: pixabay.com

В Москве и Екатеринбурге силовики задержали членов банды уральских слесарей, похитивших из банковских депозитариев 2,6 миллиона рублей. Банда действовала сразу в нескольких регионах страны.

Слесари при помощи дубликатов ключей вскрывали чужие ячейки: "В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следователей, злоумышленники, используя поддельные документы, арендовали на короткий срок несколько ячеек. Когда сотрудник банка выходил из депозитария, они при помощи пластилина делали слепки ключей.

Заготовки и слепки ключей изъяты при задержании. Также у слесарей нашли 400 тыс. долларов, 110 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более 1 миллиона рублей. Против участников банды возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура Владивостока отправила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы филиалов одного из крупных российских банков, которая обвиняется в крупном мошенничестве: она присвоила 17 миллионов рублей.

АС

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