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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

В Соликамске мужчина поджег экс-супругу на рабочем месте

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Соликамске мужчина поджег экс-супругу на рабочем месте
фото: соцсети

В Пермском крае задержали 41-летнего местного жителя. Накануне вечером в одном из магазинов города он облил легковоспламеняющейся жидкостью свою 38-летнюю знакомую и поджег ее.

Вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала женщина, облил ее бензином и поджег, после чего скрылся. На помощь пострадавшей поспешила ее коллега, потушив пламя огнетушителем.

По данным местных СМИ, мужчина ранее состоял в браке с пострадавшей. Особо тяжкое преступление, по данным источников, произошло на почве ревности. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Ожог тела - 35%, все лицо. Она в реанимации, но дышит сама. Врачи не дают никаких прогнозов, так как слишком большой ожог", - рассказали изданию "Подъем" в краевой больнице им. академика Вагнера.

Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила СМИ, что врачи борются за ее здоровье и делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Сейчас ее готовят к транспортировке в ожоговый центр в Перми.

Ранее стало известно о задержании 35-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в убийстве двух своих товарищей. Отмечается, что в поселке Затон был обнаружен автомобиль с телами двух мужчин.

АС

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