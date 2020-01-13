В Алтайском крае двух мужчин убили и сожгли в автомобиле

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13 января 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно о задержании 35-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в убийстве двух своих товарищей. Отмечается, что в поселке Затон был обнаружен автомобиль с телами двух мужчин.

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По данным следствия, погибшие являются жителями Барнаула, которые приехали в Бобровку к товарищу на личном автомобиле. Позже между оппонентами возник конфликт, в результате которого правонарушитель застрелил мужчин из огнестрельного оружия и переложил их тела на заднее сидение машины, вывез в Затон и поджег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство двух лиц». Мужчина арестован, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.