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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

Замглавы Генштаба обвинили в хищении более 6 млрд рублей

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Замглавы Генштаба обвинили в хищении более 6 млрд рублей
пачки российских рублей, фото: соцсети

Следствие полагает, что заместитель главы Генерального штаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов причастен к хищению 6,7 млрд рублей в рамках исполнения госконтракта, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Обвинения были предъявлены еще в октябре 2019 года. Речь идет о хищении на суммы в 191,4 млн руб. и "не менее" 6,5 млрд руб. Минобороны отозвало свой иск к Арсланову о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей.

"Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет", - сообщили агентству в суде. Также военный суд оставил в силе аресты земельных участков и недвижимости Арсланова и его детей.

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