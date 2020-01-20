Жителю Крыма предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины

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20 января 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Одному из жителей Крыма Ивану Яцкину, задержанному ранее в Симферополе, предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины. Об этом сегодня сообщил журналистам его адвокат Николай Полозов.

Отмечается, что Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Крыму. Впоследствии его поместили в следственный изолятор "Лефортово", где он находится и сейчас. Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа.

По версии следователей, Яцкин собирал сведения, являющиеся гостайной, для их передачи Украине. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. По мнению Полозова, пока сложно утверждать, имеют ли обвинения реальную почву.

Адвокат также отметил, что сейчас находится в Киеве и рассчитывает заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также общественных и правозащитных организаций, передают "Аргументы недели.Крым".

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