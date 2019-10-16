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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Криминал 13+

Дуряд все! Москвичи не верят ни государству, ни мошенникам

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Дуряд все! Москвичи не верят ни государству, ни мошенникам

Москвичам навязывают услуги под видом городских служб. Речь идёт о поверке счётчиков воды (а в крайних случаях даже об их замене, совершенно ненужной и даже нежелательной).

Как информация о сроках поверки попадает к частным фирмам, да ещё и с привязкой к телефонным номерам квартир, – составляет детективный сюжет. Их натасканные операторы, обзванивающие население, отвечают так: мол, данные содержатся в открытом доступе на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Однако не удалось обнаружить на этом ресурсе ничего подобного.

 Оператор вводит людей в заблуждение, выдавая себя за представителя той или иной госструктуры – как правило, выдуманной («метрологическая служба», «единый расчётный центр», «абонентский отдел» и так далее). Параллельно с телефонными звонками ведётся рассылка «писем счастья», раскладываемых по почтовым ящикам.

Озвученная недавно Росстандартом затея – передать поверку государству – могла бы избавить жильцов от головной боли, но вот незадача: никто не обещает, что стоимость поверки не будет включена в тариф. Где гарантия, что она не превысит рыночную, тем более что рынка и рыночной цены в этой сфере не станет?

Что же касается навязчивых звонков - самое эффективное поведение – сразу же вешать трубку.

Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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