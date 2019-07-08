Главный дорожник Хабаровска уволен из мэрии и отправлен в СИЗО

Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо отправился на два месяца в СИЗО. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. По мнению следователей, чиновник хотел незаконно обогатиться на четыре миллиона рублей.

Олег Гроо отправлен в СИЗО на два месяца. Он был задержан в пятницу по подозрению во взятке в особо крупном размере.

Дожидаться решения суда по делу о чиновнике-взяточнике мэр Хабаровска Сергей Кравчук не стал. Решение о прекращении трудовых отношений с Гроо градоначальник принял самостоятельно.

- Обвинения в адрес Олега Гроо очень серьезные. И, возможно, обоснованные. Я не потерплю, чтобы городская администрация ассоциировалась с незаконной деятельностью, - высказался Сергей Кравчук.

Напомним, что сам Олег Гроо в городе известен своими неоднозначными высказываниями. Например, главный дорожник краевой столицы уверял, что снег на дорогах можно не чистить, потому что «он имеет свойство таить».

- Управление дорог, которое возглавлял Олег Гроо, отвечало за качество работ, проводимых компаниями-подрядчиками. Контроль за этими работами со стороны управления не был налажен. При том, что эти моменты прописаны в нормативной документации. Со своей стороны ОНФ систематически обращало внимание городской администрации на брак как в ремонте, так и в строительстве дорожного полотна. Вот эта служба заказчика – управление дорог и внешнего благоустройства – работает давно. И дороги у нас «кривые» тоже давно. Очевидно, что нужно в корне менять систему, - прокомментировал ситуации. Модератор тематической площадки ОНФ Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске Сергей Брагин.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске начальника дорожного управления задержали за взятку.