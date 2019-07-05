В Хабаровске задержали за взятку начальника дорожного управления

В Хабаровске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олег Гроо. Ему вменяют незаконное получение 4 миллионов рублей.

Чиновник уже взят под стражу. У него дома проводятся обыски, а рабочие документы изъяты из кабинета. В самом кабинете временно останется исполняющий обязанности начупра.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Олег Гроо известен в краевой столице как достаточно скандальный чиновник. А его высказывания растаскивают на цитаты. Как например, заявление о том, что «снег имеет свойство таить», поэтому «убирать его не обязательно».

- Подобное развитие событий мне не кажется случайным. Я не знаю всех подробностей текущего расследования, однако необходимость кадровых перестановок в городской администрации краевого центра назрела давно. Хабаровский край меняется, и крупнейший населенный пункт региона не может оказаться за бортом этих перемен. Городу нужно устойчивое развитие, необходимо учитывать интересы горожан, а не только свои. Это касается не только Гроо, мне кажется этот арест - только начало масштабных изменений в архитектуре власти Хабаровска и Хабаровского края, - заявил гражданский активист Антон Плюснин.

Олег Гроо, тем временем, остается под стражей до завершения расследования.