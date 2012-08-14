В Петербурге пресечена деятельность преступной группы по обналичиванию денег

Через счета фиктивных фирм с 2006 по 2010 годы было обналичено около 4 млрд рублей. Доход от нелегального бизнеса составил не менее 20 млн рублей.



Сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет осуществляла на территории Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе следствия установлено, что жительница Санкт-Петербурга при помощи двоих сообщников, подыскав помещение в центре города, которое использовалось как офис, средства связи, оргтехнику, оформив учредительные и иные документы юридических лиц для прикрытия незаконной банковской деятельности, создала коммерческую организацию, которая совершала действия, фактически являющиеся банковскими операциями - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций. Через счета фирм, созданных обвиняемыми, в период с 2006 по 2010 годы были обналичены денежные средства на сумму около 4 миллиардов рублей. В результате указанной деятельности злоумышленниками был извлечен доход в сумме не менее 20 миллионов рублей, что является особо крупным размером.



В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено для рассмотрения в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.