Шестиклассницу в Адыгее изнасиловал и убил приятель отчима

Следователи СУСКРа и республиканские полицейские Адыгеи установили подозреваемого в убийстве 11-летней Ангелины Беловой, которую правоохранительные органы разыскивали как без вести пропавшую.

В субботу в Краснодаре был задержан ближайший друг отчима девочки, 27-летний житель Адыгеи, который, по данным правоохранительных органов, и является настоящим убийцей.

Согласно информации правоохранителей, подозреваемый изнасиловал девочку, убил ее, после чего закопал тело.

Ангелина Белова, проживавшая в поселке Табачный Майкопского района Адыгеи в ночь с 15 на 16 июля 2012 года пропала из своего домовладения. На момент исчезновения была без обуви, одета в короткую черную юбку, желтую футболку. Ребенка искали по всей округе.

"Сегодня недалеко от поселка Табачный Майкопского района также найдены фрагменты трупа девочки. На месте работает следственно-оперативная группа, в рамках ранее возбужденного по части 2 статьи 105 УК России уголовного дела устанавливаются все обстоятельства", - сообщила пресс-служба республиканского МВД в субботу.

"Подозреваемый указал сотрудникам правоохранительных органов место убийства", — рассказали в правоохранительных органах.

С заявлением об исчезновении дочери в полицию обратилась ее мать девочки, после чего по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.105 "Убийство". В первую очередь подозрение в произошедшем пало на отчима Ангелины Беловой - Александра Литвинова. Мужчина был задержан. Теперь подозрения с отчима девочки сняты.