В Петербурге - одно из крупнейших за последние годы изъятия героина

Сотрудникам Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось перекрыть крупный канал поставки афганского героина, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе реализации оперативной информации в минувшие выходные у двух уроженцев Таджикистана в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято около 200 гр. этого наркотического вещества. В ходе обыска по их месту жительства наркополицейские изъяли партию героина весом более 40 кг, а также приспособления для смешивания и фасовки наркотиков. По данным факту возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Это изъятие является одним из крупнейших за последние годы.