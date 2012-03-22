В Москве расхищены 200 млн руб., выделенных на благоустройство парков
22 марта 2012, 22:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве расхищены 200 миллионов рублей, выделенных на благоустройство парков, сообщили в четверг в столичном управлении экономической безопасности МВД.
Под подозрением должностные лица столичного Департамента природных ресурсов и руководитель госпредприятия "Бюро экономического анализа экологических проектов", который в прошлом году получил контракты на сооружение в Битцевском парке, в Лосином острове, на Воробьёвых горах детских площадок, точек общепита, зданий администраций.
В итоге, ни один проект не был реализован, хотя на бумаге объекты сданы, передает Первый канал. Деньги за них перечислены в полном объёме.
Как сообщили в МВД, директор "Бюро экоанализа" до лета прошлого года работал в департаменте природных ресурсов Москвы, но был отстранён от должности, так как сокрыл в декларации сведения о недвижимости в Испании и о счетах в иностранных банках.
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