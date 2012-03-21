Салон «брали» со стрельбой

В Кировском районе Петербурга накануне было совершено вооруженное нападение на ювелирный магазин «Яшма. Золото», расположенный в доме 86 по проспекту Стачек. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», около 18.40 в помещение магазина ворвались пятеро неизвестных.



Один из злоумышленников произвел несколько выстрелов вверх из неустановленного оружия, после чего разбойники набросились на 53-летнего сотрудника охранного предприятия и избили его руками и ногами. Один из налетчиков взял под прицел пистолета двух продавщиц, 27-ми и 28-ми лет, а остальные топором разбили витрины и похитили планшеты с украшениями.



После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Перечень похищенного и размер ущерба уточняются.