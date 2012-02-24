В Мордовии полицейские города Саранска возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного сотрудника банка, который "не отходя от кассы" организовал денежный поток земляков в свой карман.

Сотрудники городского отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции установили, что, должностное лицо одного из банков Саранска решило в дополнение к своей работе открыть бизнес, для чего потребовалась крупная сумма. И мужчина придумал где ее взять.

"С июля 2009 по декабрь 2011 года мужчина заинтересовывал своих знакомых (в основном людей имеющих высокий доход), положить денежные средства под "привлекательный" процент – более 20% и в дальнейшем получить хороший доход", - сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия в пятницу.

Как оказалось, желание обогатиться и доверчивость клиентов сыграли свою роль. Работник банка с давшими согласие людьми оформлял фиктивные документы и договоры банковского вклада от имени банка. После чего деньги оставлял себе. Прибыль он вкладывал в недвижимость и тратил на собственные нужды.

Таким образом, он обманул 11 человек на сумму свыше 13 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Свою вину в содеянном гражданин признал полностью.