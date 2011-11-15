Психиатры признали московского людоеда Шадрина невменяемым

//Криминал

15 ноября 2011, 13:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта specletter.com

Судебные психиатры признали невменяемым Николая Шадрина, обвиняемого в убийстве и людоедстве, заявил во вторник его адвокат Сергей Поляков. В ноябре его подзащитного обследовала комиссия психиатров.

"Вчера мы ознакомились с заключением экспертов, согласно которому Николай Шадрин признан невменяемым", - сказал Поляков, передаёт Интерфакс. По словам адвоката, комиссия постановила, что его клиент нуждается в принудительном лечении.

"Это означает, что уголовное дело поступит в суд не с обвинительным заключением, а с постановлением о применении к Шадрину принудительных мер медицинского характера", - сказал адвокат. Он добавил, что его подзащитному был продлен срок содержания под стражей до 4 декабря.

"Материалы дела уже в конце этой недели могут быть направлены в суд", - сказал защитник.

Напомним, в начале мая из Москвы-реки в районе Новозаводской улицы были извлечены части тела неизвестного мужчины. Как выяснилось позднее, им оказался 47-летний бомж. 16 мая по подозрению в убийстве в своей квартире был задержан 40-летний Николай Шадрин. Во время задержания в квартире Шадрина в морозилке была обнаружена печень убитого, также было установлено, что часть печени обвиняемый уже употребил в пищу.

Как сообщил позднее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, задержанный является пациентом психиатрической лечебницы и состоял на учете в ПНД.

Дорогомиловский суд Москвы 18 мая санкционировал арест Шадрина, 25 мая ему было предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). 26 мая он обжаловал свой арест, однако, через несколько дней отозвал ранее поданную кассационную жалобу без объяснения причины.