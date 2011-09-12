Известного рэпера Loc-Dogа ранили в драке в центре Москвы
12 сентября 2011, 15:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы был ранен в драке известный рэпер Loc-Dog - Александр Жвакин. С резаными ранами он был госпитализирован.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 10 сентября, в районе станции метро "Китай-город".
Около трех часов ночи в Солянском проезде Жвакин заступился за девушку, к которой начали приставать два хулигана. В ходе выяснения отношений их сообщник вышел из стоящей поблизости машины и ударил рэпера бутылкой по голове.
В результате Александр Жвакин получил резаные раны лица и левой руки, на которой оказалась повреждена артерия, сухожилия и нервы. У Loc-Dogа зафиксировано сильное кровотечение. Бригада "скорой помощи" доставила музыканта в Институт им. Склифосовского.
Александру Жвакину была сделана операция, сообщает Lifenews.ru . По словам медиков, угрозы жизни рэпера нет. Пострадавшую руку удалось спасти, но процесс восстановления моторных функций займет несколько месяцев.