Известного рэпера Loc-Dogа ранили в драке в центре Москвы

В центре Москвы был ранен в драке известный рэпер Loc-Dog - Александр Жвакин. С резаными ранами он был госпитализирован.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 10 сентября, в районе станции метро "Китай-город".

Около трех часов ночи в Солянском проезде Жвакин заступился за девушку, к которой начали приставать два хулигана. В ходе выяснения отношений их сообщник вышел из стоящей поблизости машины и ударил рэпера бутылкой по голове.

В результате Александр Жвакин получил резаные раны лица и левой руки, на которой оказалась повреждена артерия, сухожилия и нервы. У Loc-Dogа зафиксировано сильное кровотечение. Бригада "скорой помощи" доставила музыканта в Институт им. Склифосовского.

Александру Жвакину была сделана операция, сообщает Lifenews.ru . По словам медиков, угрозы жизни рэпера нет. Пострадавшую руку удалось спасти, но процесс восстановления моторных функций займет несколько месяцев.