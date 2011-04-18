//Криминал

18 апреля 2011, 12:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Сотрудники Московского уголовного розыска минувшей ночью задержали влиятельного грузинского "вора в законе", по данным СМИ, у дома 13 по улице Толбухина был задержан Аслан Кобуладзе, 1966 года рождения, более известный в криминальных кругах как "вор в законе" "Аслан Аджарский".



Причиной для задержания авторитета стала информация о том, что он находится в международном розыске по линии МВД Грузии. При обыске у задержанного было обнаружено несколько граммов героина и метадона, в отношении Кобуладзе возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотиков.