Сотрудники Московского уголовного розыска минувшей ночью задержали влиятельного грузинского "вора в законе", по данным СМИ, у дома 13 по улице Толбухина был задержан Аслан Кобуладзе, 1966 года рождения, более известный в криминальных кругах как "вор в законе" "Аслан Аджарский".
Причиной для задержания авторитета стала информация о том, что он находится в международном розыске по линии МВД Грузии. При обыске у задержанного было обнаружено несколько граммов героина и метадона, в отношении Кобуладзе возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотиков.
//Криминал
В Москве задержали грузинского "вора в законе"
18 апреля 2011, 12:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Сотрудники Московского уголовного розыска минувшей ночью задержали влиятельного грузинского "вора в законе", по данным СМИ, у дома 13 по улице Толбухина был задержан Аслан Кобуладзе, 1966 года рождения, более известный в криминальных кругах как "вор в законе" "Аслан Аджарский".