В подмосковном Домодедово закрыто подпольное казино. Нелегальное игорное заведение функционировало с августа 2010 года. Точка располагалась на Домодедовском шоссе, дом 60. Казино находилось в помещении коммерческой фирмы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Деятельность подпольного казино была пресечена в марте 2011 года. За время работы преступники успели получить незаконный доход в сумме 8,7 миллионов рублей.