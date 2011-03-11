Названы имена подозреваемых в убийстве троих членов семьи в Минеральных Водах

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий «по горячим следам» задержаны двое подозреваемых в совершении убийстве троих человек в одном из домов города Минеральные Воды.



10 марта в доме на хуторе Возрождение Минераловодского района были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины с ножевыми ранениями, а также восьмилетний мальчик и его бабушка. Пострадавшие пояснили, что к ним в дом ворвались неизвестные мужчины, стали требовать деньги и ценности и убили мать, отца и старшую сестру мальчика, причинив им смертельные ножевые ранения.

По данным следствия, местные жители Александр Куриленко, 1979 года рождения и Максим Синев, 1989 года рождения, узнав, что семья Сохранич недавно продала автомобиль, решили завладеть их денежными средствами.



Следователи обнаружили на одежде подозреваемого пятна крови. Один из задержанных уже дал показания об обстоятельствах совершенных ими преступлений. Похищенные деньги и ценности изъяты. По имеющимся у следствия сведениям Куриленко был ранее судим по статьям 318 и 319 УК РФ (применения насилия и оскорбление представителя власти). Проверяется информация о знакомстве подозреваемых с дочерью убитых супругов Сохранич.