Россияне берут кредиты как американцы, а платят за них в 10 раз дороже

К середине 2022 г. общий размер долга россиян перед банками перевалил за астрономические 25 трлн рублей. Сегодня каждый второй россиянин имеет на шее хотя бы один кредит, который погашается часто с проблемами. Почти половину кредитов составляют потребительские: люди берут наличку, чтобы свести концы с концами. Или чисто по-русски: перезанять, чтобы переотдать.
Ситуация далека от катастрофической. Но закредитованность постепенно становится большой проблемой – шутка ли сказать, граждане должны банкам почти годовой федеральный бюджет! И продолжают активно занимать деньги, хотя процентные ставки ныне высоки.
В России есть уже три субъекта (Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа), где на одного жителя приходится более 500 тыс. рублей долга. Ненамного меньше в Петербурге, Московской области и Якутии. Правда, это всё относительно богатые регионы, где процент просроченных кредитов невелик, потому что у должников существует масса возможностей для заработка. А вот когда 330–350 тыс. рублей кредитов приходится на жителя Архангельской или Калужской области, Коми или Удмуртии (где зарплата 40–50 тыс. – за счастье), стоит задуматься. Например, Республика Тыва, беднейший регион страны, должен 336 тыс. на душу населения. В целом каждый трудоспособный гражданин России на октябрь 2022 г. занял 311 504 рубля (а на 1 января было 293 тыс.).
К радости банков, в России выросло поколение, считающее жизнь в кредит нормой и не готовое снижать уровень потребления, несмотря на любые катаклизмы. А за банками в России чаще всего стоит само же государство, которое эффективно истребляет конкурентов при помощи административного ресурса. И всячески продвигает гражданам идею «жить сейчас, а не потом». Прагматичные американцы должны на всех 5 трлн долларов, но они платят за стиральную машину и телевизор сверх цены 5–7% в течение года, а россиянин иной раз мог заплатить 60%.
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Путин присвоил звание Героя России священнику Михаилу Васильеву, погибшему в зоне проведения спецоперации
Захарова: Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на текущий момент
CNN: большинство избирателей, проголосовавших на выборах в Конгресс США, не хотели бы, чтобы Байден выдвигался на второй срок
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 25.10 09:53 Молоко и рыба становятся для россиян деликатесами
- 17.10 12:00 Эксперты прогнозируют повышение цен на хлеб
- 10.10 18:03 Генпрокуратура и ФАС проверят рост цен на армейскую экипировку в маркетплейсах
- 10.10 14:37 Правительство придумало как минимизировать общий долг россиян за ЖКУ
- Telegram | (Подписаться) Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель Кирилла Стремоусова