Россияне берут кредиты как американцы, а платят за них в 10 раз дороже

Аргументы Недели → Потребитель 13+

9 ноября 2022, 14:25

К середине 2022 г. общий размер долга россиян перед банками перевалил за астрономические 25 трлн рублей. Сегодня каждый второй россиянин имеет на шее хотя бы один кредит, который погашается часто с проблемами. Почти половину кредитов составляют потребительские: люди берут наличку, чтобы свести концы с концами. Или чисто по-русски: перезанять, чтобы переотдать.



Ситуация далека от катастрофической. Но закредитованность постепенно становится большой проблемой – шутка ли сказать, граждане должны банкам почти годовой федеральный бюджет! И продолжают активно занимать деньги, хотя процентные ставки ныне высоки.



В России есть уже три субъекта (Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа), где на одного жителя приходится более 500 тыс. рублей долга. Ненамного меньше в Петербурге, Московской области и Якутии. Правда, это всё относительно богатые регионы, где процент просроченных кредитов невелик, потому что у должников существует масса возможностей для заработка. А вот когда 330–350 тыс. рублей кредитов приходится на жителя Архангельской или Калужской области, Коми или Удмуртии (где зарплата 40–50 тыс. – за счастье), стоит задуматься. Например, Республика Тыва, беднейший регион страны, должен 336 тыс. на душу населения. В целом каждый трудоспособный гражданин России на октябрь 2022 г. занял 311 504 рубля (а на 1 января было 293 тыс.).



К радости банков, в России выросло поколение, считающее жизнь в кредит нормой и не готовое снижать уровень потребления, несмотря на любые катаклизмы. А за банками в России чаще всего стоит само же государство, которое эффективно истребляет конкурентов при помощи административного ресурса. И всячески продвигает гражданам идею «жить сейчас, а не потом». Прагматичные американцы должны на всех 5 трлн долларов, но они платят за стиральную машину и телевизор сверх цены 5–7% в течение года, а россиянин иной раз мог заплатить 60%.



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