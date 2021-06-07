В Челябинской области сняли с реализации 5 тонн продуктов для детских лагерей

Аргументы Недели → Потребитель 13+

7 июня 2021, 09:25 Анна Семенова

Не везде готовы вкусно и правильно кормить детей. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Роспотребнадзор выявил более 200 нарушений

Начались летние каникулы, дети отправились отдыхать в пришкольные и загородные лагеря. Появились и первые жалобы на организацию питания. Кого-то водят обедать в другую школу, через дорогу, где-то еда настолько невкусная, что дети целый день ходят голодными. Например, родители из Магнитогорска рассказывают, что на столе каждый день недоваренные макароны, сырые котлеты и каша с комочками.

Пришло время Роспотребнадзора. Проверки, проведенные ведомством в ДОЛ Челябинской области, позволили выявить 218 нарушений при поставке продуктов. Почти пять тонн продукции сняли с реализации.

На сегодня проверено 139 из 169 поставщиков питания. Проведен лабораторный контроль. Специалисты составили 100 протоколов об административных правонарушениях. Выписано штрафов на 507 тысяч рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости