В Челябинской области сняли с реализации 5 тонн продуктов для детских лагерей
7 июня 2021, 09:25 Анна Семенова
Роспотребнадзор выявил более 200 нарушений
Начались летние каникулы, дети отправились отдыхать в пришкольные и загородные лагеря. Появились и первые жалобы на организацию питания. Кого-то водят обедать в другую школу, через дорогу, где-то еда настолько невкусная, что дети целый день ходят голодными. Например, родители из Магнитогорска рассказывают, что на столе каждый день недоваренные макароны, сырые котлеты и каша с комочками.
Пришло время Роспотребнадзора. Проверки, проведенные ведомством в ДОЛ Челябинской области, позволили выявить 218 нарушений при поставке продуктов. Почти пять тонн продукции сняли с реализации.
На сегодня проверено 139 из 169 поставщиков питания. Проведен лабораторный контроль. Специалисты составили 100 протоколов об административных правонарушениях. Выписано штрафов на 507 тысяч рублей.
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