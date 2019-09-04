Через год чай и кофе будем пить по ГОСТу

Правительство утвердило новые требования, предъявляемые к чаю и кофе. В частности, напитки не должны содержать красителей и усилителей вкуса. Помимо этого новым ГОСТом запрещается искусственная газация напитков.



Определено допустимое содержание сухого экстракта чая на один грамм воды. Новые требования будут ведены через год. На рынке безалкогольных напитков лидирующими производителями являются крупные корпорации. На упаковках их продукции указана подробная информация о составе холодного чая и кофе. Однако количественный показать на сегодня отсутствует. Для вкуса в напитки часто добавляют фруктовые и ягодные соки, ароматизаторы.



Эксперты считают, что благодаря новым стандартам с рынка уйдёт фальсифицированная продукция. К разработанным в России стандартам присоединились и другие государства, такие как Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан.



