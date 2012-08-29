У актёра не может быть много лиц!

Артём ТКАЧЕНКО не так давно отметил свой 30-летний юбилей. Окончив Театральное училище имени Щукина, он стал много сниматься в кино. Известность пришла после главной роли в фантастическом триллере Филиппа Янковского «Меченосец», где его партнёршей была популярная актриса Чулпан Хаматова. Затем у Артёма были работы в таких фильмах и сериалах, как «Индиго», «В ожидании чуда», «Малая Москва», «Варенье из сакуры», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и др.

- Какое-то время назад вы снимались во Вьетнаме в картине Александра Черняева «Солдат».

Очём этот фильм, какие у вас остались впечатления от «братской» экзотической страны?

– Если коротко, фильм о военных приключениях советского солдата, вьетнамского проводника и американского лётчика, которых фантастическим образом судьба свела вместе. Их подставили, они вынуждены бежать, скрываться и теперь у них одна общая задача – выжить. Я сыграл американского лётчика, а моего советского коллегу и «идеологического врага» – прекрасный артист Слава Крикунов. От Вьетнама и вьетнамцев у меня остались самые глобальные впечатления. Ощущение такое, будто они до сих пор не отошли от той войны и настороженно относятся к чужакам. Они, так сказать, всегда начеку! Ещё я в восторге от тамошних удивительно красивых девушек. Я видел их мельком, но одна до сих пор стоит у меня перед глазами. Такая фарфоровая статуэтка, как из фильма «Мемуары гейши».

– На съёмках приключенческих боевиков всегда случаются разные экстремальные истории…

– Наши съёмки не были исключением. Например, мы чуть не утонули, причём по-настоящему. Ветхий деревянный баркас, который шёл к нам на съёмку по морю, попал в сильный шторм. Чудо, что он вообще доплыл! И вот мы оказываемся на нём прямо посреди реки в джунглях… Пошёл жуткий тропический ливень, а на баркасе была компания человек из двадцати – с камерами, оптикой. А тут стена дождя! Двигатель начал хлюпать, булькать, метать воду в разные стороны. Мы стали медленно, но верно идти ко дну. Честно вам скажу: это был такой нехилый адреналиновый впрыск! До сих пор в памяти жуткие крики: «Мы то-о-о-нем!!!» Но нас спасли. Как потом выяснилось, глубина этой показавшейся нам маленькой речушки была целых 15 метров.

Потом случился ещё один экстремальный эпизод на вертолёте. В съёмках были задействованы настоящие боевые машины и построен один макет – точь-в-точь как реальный вертолёт. По команде «мотор!» мы должны были выбегать из этого «вертолёта», а он в то же мгновение – взрываться и падать в пропасть. Мы зашли, ждём команды. Вдруг у нашего макета подламывается шасси, и он оседает над пропастью вместе с нами... Когда мы всё-таки выбежали, а «вертолёт» свалился и взорвался, как и положено, вся съёмочная группа стояла с белыми лицами. Все крестились, нас встречали словно заново родившихся…

– Артём, когда вы решили стать актёром?

–В десятый класс я пошёл в лицей с театральным уклоном. И в 15 лет сыграл там роль Долгоносика в спектакле «Две стрелы». Если раньше, образно говоря, были «стишки» и «зайчики», то это была первая серьёзная роль со всеми вытекающими. И давалась мне эта роль непросто. Я помню и слёзы, и свои какие-то очень резкие порывы. Я не раз всё бросал, уходил, возвращался. То есть настоящие муки творчества были! Помню, как в одном из спектаклей у меня была температура 39. И тогда я понял, что сцена лечит, потому что за кулисами я «умирал», терял сознание, у меня градом тёк пот. Но стоило выйти на сцену, всё это снимало как рукой. Вот так я узнал, в чём волшебная и удивительная сила искусства.

– Вы довольно давно снимаетесь в кино. Научились уже выбирать то, что вам по душе, говорить слово «нет», если роль не нравится?

– Научился. Не буду называть, в какой картине мне предложили роль бандита, обещали хорошие деньги… А параллельно позвали сняться в фильме Романа Каримова «Вдребезги», причём с такими словами: «Старик, извини, но работать придётся бесплатно. Мы пока не знаем, сколько будет копий – одна или две...» И я выбрал второй вариант и от этого только выиграл. Классная роль, классный режиссёр – что может быть лучше?!

– Армен Джигарханян в одном из интервью сказал: «В нашей профессии есть болезни, пострашнее звёздной». Как вы думаете, что он имел в виду?

– Мне кажется, самое страшное, – когда актёр «выходит в тираж». Когда много работы, и ты прыгаешь из проекта в проект, не успевая переключаться, твоё мастерство истончается. Талант уходит. Говорят, однажды Марлон Брандо поинтересовался у Джонни Деппа: «Джонни, в скольких картинах в год вы играете?» «В среднем – в трёх», – ответил тот. «Будьте осторожны, – заметил Брандо. – У актёра не может быть столько лиц!»

– Если уж мы заговорили о мировых звёздах, то, например, Роберт де Ниро для роли Аль Капоне в картине «Неприкасаемые» специально набирал лишний вес. А на какие жертвы приходилось идти вам ради роли?

– Жертв не было. Но вот, скажем, однажды пришлось по-настоящему учить сложный армянский язык. Был такой фестивальный фильм «Малая Москва», где я играл армянина. Вот это, я вам скажу, испытание! Я дни и ночи проводил в наушниках, друзья армяне наговаривали мне на диктофон текст. К счастью, всё оказалось не зря. В картину вошла даже колыбельная песня, которую я пою на армянском. До сих пор помню слова: «Ари ип соха…»