//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Кино

Прокляни час своего рождения и умри

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели », Иван ТОПОРЫШКИН ]

Прокляни час своего рождения и умри

В прокат выходит картина Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», рассказывающая о жизни простой бабы России с 1909 по 1921 год. Душераздирающее зрелище.

Когда в 1909 году (ещё мирном, ещё сытном) самодурный свёкр по навету отстегал вожжами свою невестку, бабу Варвару, до кровей, до костей – она пошла в сарай, чтоб повеситься. В общем, это было самое лучшее, что злосчастная баба могла сделать. Таким образом она спасла бы себя от длинной череды мук и унижений. Правда, два раза в жизни ей посветило солнышко, и она встретила хороших мужчин (в исполнении М. Аверина и А. Серебрякова). Но эти лучи света потонули в пучине страданий без конца и края...

Фильм режиссёра Андрея Смирнова («Белорусский вокзал», «Осень») уже упрекают в русофобии, но никакой русофобии там нет и в помине. Один только образ старенького сельского батюшки (прекрасная работа Всеволода Шиловского после долгого перерыва!), который смиренно возится с паствой и умирает как герой, не будучи никаким героем, – доказывает любовь автора картины к своему народу.

Но это беспокойная и мучительная любовь, и глаз этого художника видит прежде всего страдания. Бывает, знаете ли. Тем более в красивых картинках сейчас недостатка нет – так отчего не пожертвовать комфортом и не попробовать посмотреть на попытку рассказать о своем понимании правды?

Картина стилизована под «документ», мы как будто видим съемку настырного и вездесущего репортера. Вот он снимает этнографически достоверную сельскую свадьбу, а вот забирается прямо в постель к молодым. И мы видим, что муж плохо соображает, что делать с женой, а та боится предстоящего соития до истерики. Всё грубо, жестоко, всё по праву силы. Лютуют мужики при царской власти, лютуют при большевиках – да ещё и хуже и гаже прежнего. Кроткая, почти бессловесная баба с глазами затравленного зверька (Дарья Екамасова) вынесет уйму насилия, прежде чем встретит хорошего мужчину, – но его быстро и безжалостно отберёт судьба. «Очистите историю от лжи историков, и вы найдете только большее или меньшее количество убиенных», – писал Салтыков-Щедрин. Добавим: и замученных и обесчещенных женщин. Жалость и сострадание к простой бабе, «терпиле истории», пронизывают весь мучительный и клочковатый фильм Андрея Смирнова. Но и такой взгляд на историю страны тоже имеет право на существование.

Репортажный метод то и дело уступает художественной, символической выразительности кадра. Когда большевики выносят икону Божьей Матери из церкви, народ стонет и рвётся, а его начинают поливать из пулемётов – сердце содрогается. Когда мятежные тамбовцы вступают по пыльной дороге в село, а на коне, браво избоченясь, сидит командир (Ю. Шевчук) под песню «Трансваль, Трансваль, страна моя...), – сердце радуется. Вот ведь, не все сразу легли под сатанинскую власть, воевали за землю и веру (тамбовское восстание крестьян, о котором идёт речь в картине, было одним из крупнейших в Европе).

И не надо путать достижения русской цивилизации в ХХ веке с действиями советских властей, приписывая им все завоевания трудящихся. Неприятие коммунистической идеологии, которая хоронит религию и частную собственность, вовсе не является отрицанием труда людей и достоинства страны!

Режиссёр действительно ненавидит большевиков, а людей, которые работают на земле и молятся в храме, – любит и сострадает им. Трудно усомниться в его искренности. Но проблема восприятия картины остаётся всё-таки в большом напряжении.

Есть, правда, и предел выносливости зрителя. Он в данном случае нарушен. Не потому, что слишком страшно и горько – а потому, что длинно и с композиционными просчётами. Фильм снимали так долго, что следы разных «геологических пластов» слишком очевидны. Стилизованная под живую – речь бывает невнятна, неразборчива. Актёрские лица иной раз размыты, с трудом узнаёшь знакомых. Художественная выразительность жертвуется в пользу «правды жизни». Но ведь эта «правда» тоже искусственная, условная, ведь не прятался же оператор с камерой за кустами в 1909 или 1917 году, чтоб снять муки героини!

«Жила-была одна баба» – искреннее и серьезное высказывание. Только вот вывод из него следует один, как в книге Иова: «прокляни час своего рождения и умри». Возможно, это правда, но с этой правдой жить нельзя – и оттого, я думаю, многие посмотревшие фильм просто заблокируют его в уме. Жить-то надо.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//В мире

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что жители Белоруссии до сих пор «хотят независимости». Таким образом он прокомментировал интеграцию России и Белоруссии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт Андрей Суздальцев рассказал, чего стоит ждать от назначения новых глав МИД и минобороны, а также премьер-министра Украины. По его словам, новые назначения не повлияют на существующий политический курс.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Политика

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания Рады поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, передает сегодня РИА Новости.

//Новости партнеров

//Общество

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Пребывание за пределами Земли накладывает на жизнь космонавтов особый отпечаток. Есть множество привычных вещей, которые невозможно выполнить, находясь на космической станции.

//Спорт

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

Самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» завершился в городе-герое Керчи. По итогам соревнований, из сорока регионов России в тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Адыгея. Как отметил главный судья соревнований, конкуренция на турнире растет с каждым годом.

//Новости СМИ2

//В мире

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что стране нужно уменьшить экономическую зависимость от Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления на международном форуме во Франции.

//Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

//Здоровье

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

В Соединённых Штатах ученые определили, какая еда может способствовать проявлению депрессии у подростков. По словам исследователей, рацион оказывает прямое влияние на психическое здоровье.

//Политика

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады Украины нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

//Общество

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Российская столица попала в рейтинг из 60 самых безопасных городов мира в 2019 году. Список составляли, исходя из показателей по обеспечению личной и цифровой безопасности, здравоохранения и инфраструктуры.

//Наука

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе в очередной раз опроверг информацию о своих выступлениях в России. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет?» - заявил артист.

//В мире

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

В Верховной раде Украины назначили новых министра иностранных дел и министра обороны страны. Согласно Конституции, кандидатов выбрал президент Владимир Зеленский.

//Происшествия

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

На участке трассы А108, так называемой "бетонки" на территории Подмосковья, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. Есть жертвы.

//В мире

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что она и двое её заместителей решили оставить свои должности. Заявления об отставке были поданы на имя нового премьер-министра страны.

//Общество

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Пользователи сети Интернет, работающие в медицинской сфере, поведали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Совокупность историй набрала более 20 тысяч лайков.

//В мире

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
5

Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры