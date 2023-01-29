Третий фильм о Майоре Громе снимут в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Кино 13+

29 января 2023, 14:29 Елена Соколова

Фото: скриншот YouTube-канала Bubble Comics

Новую часть планируют показать телезрителям уже в 2024 году.

Поклонников истории о Майоре Громе обрадовали хорошими вестями, так как съёмки новой части о приключениях героя комиксов Майора Грома планируют снимать в Санкт-Петербурге уже в скором времени. Об этом на фестивале Bubble Comics Con рассказал глава «Плюс студии» Михаил Китаев, сообщают местные СМИ.

Он отметил, что работа над фильмом уже стартовала. Уже весной в Петербурге начнутся съёмки, на экраны кино выйдет под названием «Майор Гром: Игра».

Что касается сюжета, то Китаев поделился, что он продолжит первый фильм, где зрители узнали о Чумном докторе. В новой части Майору Грому придётся столкнуться со сложностями, которые за собой несёт популярность. Однако у него появится новый противник - Призрак.

Примечательно, что в комиксах такого персонажа не было.