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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Кино 13+

Третий фильм о Майоре Громе снимут в Петербурге

, 14:29

Третий фильм о Майоре Громе снимут в Петербурге
Фото: скриншот YouTube-канала Bubble Comics

Новую часть планируют показать телезрителям уже в 2024 году.
Поклонников истории о Майоре Громе обрадовали хорошими вестями, так как съёмки новой части о приключениях героя комиксов Майора Грома планируют снимать в Санкт-Петербурге уже в скором времени. Об этом на фестивале Bubble Comics Con рассказал глава «Плюс студии» Михаил Китаев, сообщают местные СМИ.
Он отметил, что работа над фильмом уже стартовала. Уже весной в Петербурге начнутся съёмки, на экраны кино выйдет под названием «Майор Гром: Игра».
Что касается сюжета, то Китаев поделился, что он продолжит первый фильм, где зрители узнали о Чумном докторе. В новой части Майору Грому придётся столкнуться со сложностями, которые за собой несёт популярность. Однако у него появится новый противник - Призрак.
Примечательно, что в комиксах такого персонажа не было.

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