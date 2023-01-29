Третий фильм о Майоре Громе снимут в Петербурге

Новую часть планируют показать телезрителям уже в 2024 году.
Поклонников истории о Майоре Громе обрадовали хорошими вестями, так как съёмки новой части о приключениях героя комиксов Майора Грома планируют снимать в Санкт-Петербурге уже в скором времени. Об этом на фестивале Bubble Comics Con рассказал глава «Плюс студии» Михаил Китаев, сообщают местные СМИ.
Он отметил, что работа над фильмом уже стартовала. Уже весной в Петербурге начнутся съёмки, на экраны кино выйдет под названием «Майор Гром: Игра».
Что касается сюжета, то Китаев поделился, что он продолжит первый фильм, где зрители узнали о Чумном докторе. В новой части Майору Грому придётся столкнуться со сложностями, которые за собой несёт популярность. Однако у него появится новый противник - Призрак.
Примечательно, что в комиксах такого персонажа не было.
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