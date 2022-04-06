Таланта и энергии Александры Яковлевой хватило бы на десятерых

Аргументы Недели → Кино 13+

6 апреля 2022, 16:31

Саша Яковлева прожила как будто несколько жизней. В первой она стала ярчайшей звездой последнего советского кино, ещё студенткой влетев в знаменитую картину Александра Митты «Экипаж», а потом снявшись в популярных фильмах «Россия молодая», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». В начале 90-х сделала как режиссёр фильм «Паром «Анна Каренина» и тут же стала вице-мэром по культуре и туризму родного города Калининграда. Затем заступила на ответственный пост в РЖД. Заседала в горсовете Калининграда как депутат от партии «Яблоко». Собиралась организовать международный фестиваль жанрового кино и снять по своему сценарию картину «Седьмая кошка». Пять лет боролась с ужасной болезнью – и болезнь победила её... Но до этого она всё-таки смогла выйти на сцену и сыграть несколько спектаклей по пьесе «Жена лейтенанта Коломбо» (шла под названием «Две подруги и лейтенант»), главную роль.



Премьера должна была состояться в огромном зале Дворца культуры имени Горького в Санкт-Петербурге. Все билеты были проданы. Вечером накануне премьеры Саша попадает в больницу, и врачи говорят, что ни о какой премьере не может быть и речи. И Саша сбегает из больницы, выходит на подмостки, два действия, уйма текста. Но Саша отыграла спектакль так, что зритель ничего и не заметил. Она была боец – подлинный, лихой и лютый, она была заряжена невероятной энергией и забита-загружена всяческими дарами – артистическим, управленческим, предпринимательским, и всего через меру, через край, на десятерых бы хватило. Не зря в её жизни появились РЖД – она сама-то была как бешено мчащийся паровоз.



- Совсем недавно я узнала невыносимую для себя вещь – что время моё побежало, время теперь не идёт, не замедляет свой ход, а время у меня бежит. Раньше смотришь на часы и видишь, что следующий час будет не скоро, а теперь ты точно знаешь, что завтра наступит через секунду. Я точно знаю, что человек – это как быстро падающая с небес звезда, она сверкнёт – и больше её никогда не будет, понимаете это слово – ни-ког-да, - говорит в одном из своих интервью Александра Яковлева.



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