Повзрослевшие «друзья» будут теперь играть самих себя

21 мая 2021, 17:52 Анастасия Иванова

HBO представил официальный трейлер нового эпизода сериала «Друзья». Спустя столько лет полюбившийся каст актеров снова вместе!

Ролик опубликован на YouTube-канале под названием: «Friends: The Reunion or The one where they get back together». В данной серии будут те же актеры, однако фишка тут новая - они сыграют самих себя. Выпуск будет в формате ток-шоу. Актеры обсудят особенности съемок и поговорят о своих героях.

В выпуске также примут участие такие приглашенные знаменитости, как Дэвид Бэкхем, Синди Кроуфорд, Леди Гага и Джастин Бибер.

Фанаты обрадовались возвращению «Друзей». Интернет-пользователи завалили официальный трейлер положительными, даже восторженными, комментариями.

Премьера состоится 27 мая на платформе HBO Max. В этот день состоится годовщина запуска стриминг-платформы.

