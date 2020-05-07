Новоделы и классика фильмов о войне глазами критика. Что и как смотреть на этой неделе

Аргументы Недели → Кино 13+

7 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

На этой неделе все телеканалы, разумеется, включили в программу фильмы о Великой Отечественной войне. И ленты из золотого фонда советских времён, и новые работы, созданные на ином технологическом уровне. Но так ли уж важны технологические хитрости, когда волнует вопрос о том, кто сражался за Родину, что это были за люди? Отстоявшие Сталинград, взявшие Берлин, отстроившие из руин всю страну полностью за какие-нибудь семь- восемь лет они что, были обыкновенными человеками вроде нас с вами?



Создателей фильмов скорее занимает сама «игра в войну», реконструкция материальных обстоятельств, динамика военных приключений, чем характеры и судьбы. Запомнился ли вам, к примеру, хоть один персонаж картины Фёдора Бондарчука «Сталинград»? Тогда как даже эпизодические герои фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (1975) врезаются в память навсегда. За первые восемь минут зритель узнаёт всё, что надо для правильной ориентировки на местности картины: кто, когда, где.



На фоне совсем уж фальшивых поделок о войне «Ржев» режиссёра Игоря Копылова (который лучше было бы назвать, как повесть, «Искупить кровью», потому что о реальной операции под Ржевом мы мало что узнаем) смотрится без раздражения. Однако ответ на вопрос, кто же были эти люди, которые сражались за Родину, почему они отстояли Сталинград и взяли Берлин, мы в нём не найдём. Никакой вины создателей фильма в этом не имеется – что ж поделаешь, один раз в год сады цветут, один раз явился на свет Сергей Бондарчук. И вырос он из почвы, которой больше нет.



Подробности читайте в обзоре Татьяны Москвиной в свежем номере "Аргументов недели".



