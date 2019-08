Венецианский кинофестиваль: просмотр конкурсных лент в режиме онлайн по € 4,2

69-й Венецианский кинофестиваль ознаменовался тем, что шагнул в ногу со временем: этом году впервые фильмы, включённые в программу "Горизонты", будут доступны для просмотра в интернете одновременно с показом в Венеции.

Организаторы рассчитывают, что такая инициатива поддержит молодых авторов и их работы. Онлайн-просмотр будет представлен на платформе защищённого сайта кинофестиваля, но некоторые режиссёры всё равно боятся, что их фильмы станут лёгкой добычей для распространителей «пиратских» копий, сообщает портал Filmpro.

Для доступа к онлайн-кинотеатру нужно зарегистрироваться на официальном сайте Венецианского кинофестиваля, приобрести виртуальный билет и получить персональную ссылку для просмотра выбранной картины. Стоимость билета составит € 4,20.

Одновременно во всем мире через интернет смогут смотреть фестивальные ленты только 500 зрителей.

Картины будут доступны только в потоковом режиме, скачивание невозможно. Все картины будут транслироваться на оригинальном языке с субтитрами на английском. С 20 августа на сайте кинофестиваля работает функция бронирования билетов для онлайн-просмотра картин.

Начало показов в виртуальном кинотеатре - 21 час по итаьянскому времени (19 час. мск).

Список доступных для онлайн-просмотра полнометражных фильмов:

Gli Equilibristi ("Акробат") Ивана де Матео (Италия, Франция, 100') - 30 августа;

El Sheita Elli Fat ("Зима недовольства") Ибрагима Эль Батота (Египет, 94') - 1 сентября;

Boxing Day ("День подарков") Бернарда Роуза (Великобритания, США, 91') - 2 сентября;

Low Tide ("Тихий прилив") Роберто Минервини (США, Италия, Бельгия, 92') - 2 сентября;

Leones ("Львы") Джазмин Лопез (Аргентина, Франция, Нидерланды, 80') - 3 сентября;

The Cutoff Man Идана Хубеля (Израиль, 76') - 4 сентября;

L’intervallo ("Интервалы") Леонардо ди Костанцо (Италия, Швейцария, Германия, 86') - 5 сентября;

Bellas Mariposas ("Красивые бабочки") Сальваторе Мереу (Италия, 100') - 6 сентября;

Yema Джамили Сахрауи (Алжир, Франция, 90') - 6 сентября;

"Я тоже хочу" Алексея Балабанова (Россия, 83') - 7 сентября.

Короткометражки, доступные в потоке: в четверг 6 сентября - Miracle boy ("Чудо-мальчик"), реж. Джейк Махаффи (США, 17'); Cho-de ("Приглашение"), реж. Йоо Мин-младший (Южная Корея, 16'); Resistente ("Стойкий"), реж. Ренате Коста и Сала Сорри (Дания, Финляндия, Парагвай, 20'); I’m the one ("Только я"), реж. Паола Морабито (Австралия, 14'); О Afinador, реж. Фернандо Камарго и Матеус Паризи ( Бразилия, 15'); Living still life (Живой натюрморт"), реж. Бертран Мандичо (Франция, Бельгия, Германия, 15'); Cargo ("Груз"), реж. Карло Сирони ( Италия, 15').

В пятницу 7 сентября: Frank-Étienne vers la béatitude ("Франк-Этьен в блаженстве"), реж. Констанс Мейер (Франция, 12'); Titloi Telous ("За кадром"), реж. Йоргос Зойс (Греция, 11'); Luisa no está en Casa ("Луиза не вернется домой"), реж. Силия Рико Клавелино ( Испания, 19'); Bansulli ("Флейта"), реж. Мин Бхам ( Непал, 15'); Las manos Limpias ("Чистые руки"), реж. Карлос Армелла (Мексика, 11'); La Sala, реж. Аллесио Джанноне (Италия, 16').

Напомним, 69-й Венецианский кинофестиваль будет проходить с 29 августа по 8 сентября.