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14 мая 2022, 13:30 Источник: Свободная пресса

MOD Russia/via Globallookpress.com

Во Львовской области Украины родственники 600 теробороновцев, направленных на передовую, потеряли с ними связь. Издание «Свободная пресса» пишет об этом со ссылкой на публикацию львовской газеты «Твоє Місто» о местных жителях, которые записались в добровольческие батальоны.

После выхода статьи в свет жены и матери бойцов 125-й дивизии теробороны Вооруженных сил Украины провели демонстрацию у здания военной администрации Львовской области.

Они протестовали против отправки их мужей и сыновей на фронт, поскольку с самого начала добровольцам обещали территориальный статус. Но, как отметил автор статьи, «Зе-команда» одним росчерком пера переименовала добробаты в отряды самоубийц.

Супруг Татьяны Метик кандидат наук, преподаватель в колледже от Национального лесотехнического университета Украины, записался добровольце в тероборону. После Пасхи его отправили воевать на восток. Он выходит на связь раз в день, чтобы сказать жене, что с ним всё хорошо. У супругов Метик четверо детей — 9, 7, 4 и 1,5 года. Этой женщине повезло.

Более 600 львовян-теробороновцев, направленных на передовую, на связь не выходят. Что с ними, близкие не знают. По новым правилам, продавленным командой президента Украины Владимира Зеленского, запрос о поиске пропавшего на фронте родственника обрабатывается 90 дней. Жители Львовской области знают, что живые выходят на связь с родственниками ежедневно.

Главнокомандующий ВС Украины Залужный предложил Зеленскому отвести войска Северодонецка и Лисичанска в Краматорск, так как они находятся под угрозой окружения и несут большие потери. Вероятно, такой команды не будет, поскольку в этот район идёт переброска свежих войск численностью около пяти тысяч штыков и до 300 единиц боевой техники.