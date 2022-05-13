Зеленский готов пожертвовать Северодонецкой и Лисичанской группировкой войск ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2022, 12:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Прогноз европейских экспертов

Главнокомандующий ВСУ Залужный предложил Зеленскому отвести украинские войска Северодонецка и Лисичанска в Краматорск, поскольку они находятся под угрозой окружения и несут большие потери. Но, судя по всему, такой команды не будет, поскольку именно в этот район идёт переброска свежих войск численностью около 5 тыс. штыков и до 300 единиц боевой техники. Похоже, Зеленскому дано указание западных кураторов удерживать вышеуказанный участок фронта до последней возможности. Не исключено, что Киев планирует превратить Лисичанск и Северодонецк в очередной Мариуполь.

Войска РФ и милиция ЛНР продолжают продвижение к окраинам Северодонецка. Воеводовка полностью перешла под их контроль. Сейчас они очистили от противника весь северный берег реки Боровая. Но, произошла небольшая заминка, отступая украинские военные подорвали автомобильный мост через вышеупомянутую реку. Одновременно силы ВС РФ и НМ ЛНР наступают на Северодонецк на встречном направлении с юга, со стороны н/п Метелкино. Они уже вошли в юго-восточные окраины города и закрепились там.

Западнее идут тяжёлые бои за Белогоровку. По информации, поступившей с мест событий, здесь переправа российских войск через Донец оказалась под сосредоточенным огнём украинской артиллерии. Было уничтожено до 70 единиц российской техники. Однако пехоте ВС РФ удалось захватить плацдарм на противоположном берегу и закрепиться там. Они ведут тяжёлый бой с превосходящим по численности противником. Также подразделения ВС РФ и ЛНР ведут бои на соседнем плацдарме (к востоку от Белогоровки) за населённые пункты Шипиловка и Приволье. Этот участок фронта обороняют силы украинской территориальной обороны. Они буквально накануне подверглись точечному ракетному обстрелу. Кроме того, идут тяжёлые бои на южных подступах к Лисичанску в населённых пунктах Тошковка и Орехово.

Западнее Лимана идут бои за населённые пункты Дробышево, Новоселовка и Шандриголово. Силы ВСУ, находящиеся в Лимане, находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии.

В центре большой Донбасской дуги также гремит канонада и не смолкает перестрелка. Из района Попасной войска РФ обстреливают противника, закрепившегося в Камышевахе и на Артёмовском направлении.

Под Донецком накал сражения находится на пике. Окопавшиеся в Авдеевке, Марьинке и Павловке 54-я и 110-я отдельные мотопехотные бригады (ОМБр) несут большие потери от губительного огня российской и донецкой артиллерии, а также от атак с воздуха штурмовой авиации ВКС РФ. Сюда командование ВСУ перебрасывает часть сил 14-й ОМБр и территориальной обороны из-под Изюма. Напоминаем, что данные формирования были предназначены для несостоявшегося контрудара в правый фланг изюмской группировки войск РФ.