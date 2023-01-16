В России появились электронные права и СТС

Аргументы Недели → Авто 13+

16 января 2023, 13:16

Водительское удостоверение и регистрационное свидетельство на автомобиль входит в число документов, которые сидящий за рулём обязан предъявить инспектору ГИБДД. Однако благодаря сервису «Госуслуги. Авто» предъявлять их можно с помощью мобильного приложения.



Для проверки информации сотрудник ДПС с помощью своего служебного смартфона прямо на месте считывает соответствующий QR-код. При этом приложение запрашивает у водителя и подтверждение предъявления кода для обработки.



Интересно, что доступ к документам открыт даже в том случае, если отсутствует интернет. Достаточно только их один раз изначально подгрузить. Чтобы воспользоваться новым функционалом необходимо обновить «Госуслуги. Авто» до последней актуальной версии. Сделать это можно через один из официальных магазинов мобильных приложений.



Важно! Инновации не освобождают водителей от необходимости носить с собой бумажный вариант прав и СТС. Ведь изменения в части появления их цифрового варианта в ПДД ещё не внесены. Соответственно, если работник ГИБДД попросит предъявить и обычные документы, это требование нужно выполнить чтобы не получить штраф.



Остаётся добавить, что мобильное приложение «Госуслуги. Авто» доступно с 2021 года. И если верить официальным данным, им уже пользуется более 2,5 млн. человек. В список доступных опций на сегодня входят оформление ДТП по схеме европротокола, проверка машины перед покупкой, запись на регистрацию транспорта, оспаривание и оплата выписанных штрафов.