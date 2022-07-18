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«Автодор»: съезд с внутренней стороны ЦКАД на Ленинградское шоссе в сторону Москвы временно закроют с 19 июля

, 22:17

Представители госкомпании «Автодор» в понедельник предупредили водителей, что со вторника, 19 июля, из-за работ по переустройству водопропускной трубы будет временно закрыт съезд с внутренней стороны Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в городском округе Солнечногорск на Ленинградское шоссе в сторону Москвы.

В Telegram-канале пресс-службы «Автодора» указано, что «с 19 июля для переустройства водопропускной трубы будет закрыт съезд с внутренней стороны 335 км ЦКАД на Ленинградское шоссе в сторону Москвы».

Объезд возможен через разворот на транспортной развязке, расположенной на 50 километре Ленинградского шоссе в районе деревни Радумля, - сообщает АГН «Москва».

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