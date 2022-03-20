Синоптик Евгений Тишковец призвал водителей в Москве пока не менять на автомобилях шины

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20 марта 2022, 19:18 Источник: РИА Новости

шина, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил автовладельцев Москвы и Подмосковья не торопиться менять шины на машинах, так как в конце марта - начале апреля ожидается морозная погода, похолодание после теплых и солнечных дней на будущей неделе.

Специалист по погоде сообщил, что воскресенье, 20 марта, в Москве стало самым теплым днем начавшейся весны. К 14.00 столбики термометров показали плюс девять градусов.

С понедельника весна продолжит набирать ход, в рабочие дни воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля. Ночью воздух будет охлаждаться до минус 3 - плюс 2.

На стыке марта и апреля придет волна холодного воздуха. Холодная погода продержится не более семи суток, и после наступит сильное потепление. Тишковец посоветовал планировать открытие горячего сезона работы автомастерских к концу первой недели апреля.