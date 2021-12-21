ФАС выдала предостережение «Российским автомобильным дилерам» из-за заявления ассоциации о росте цен на автомобили в 2022 году

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21 декабря 2021, 10:08

фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» из-за заявления её вице-президента о росте цен на легковые автомобили в будущем году.

В пресс-службе ФАС сообщили о выдаче предостережения ассоциации «Российские автомобильные дилеры» на основании заявления вице-президента организации в СМИ о росте цен на легковые автомобили в 2022 году,- информирует Агентство городских новостей «Москва».

В ФАС заявили, что организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если они могут повлиять на цены, привести к их установлению или поддержанию.

«Подобные заявления могут привести в последующем к нарушению Закона о защите конкуренции и спровоцировать необоснованный рост цен»- говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале антимонопольной службы. ФАС регулярно проводит анализ цен на автомобильном рынке.

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