Автоэксперт Игорь Моржаретто: острая фаза дефицита автомобилей в России пройдёт к началу лета
17 декабря 2021, 11:46
Примерно к началу лета в России пройдёт самая острая фаза дефицита автомобилей. Автоэксперт, автомобильный журналист Игорь Моржаретто в стриме RT «Летучка» поделился этой информацией.
«Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20—30 процентов и более на ненужных дилерских опциях», — выразил мнение автоэксперт.
Автоэксперт Максим Кадаков ранее прокомментировал информацию о том, что в начале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей, и это относится к автомобилям всех ценовых групп.
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