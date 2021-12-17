Автоэксперт Игорь Моржаретто: острая фаза дефицита автомобилей в России пройдёт к началу лета

Аргументы Недели → Авто 13+

17 декабря 2021, 11:46

фото: pixabay.com

Примерно к началу лета в России пройдёт самая острая фаза дефицита автомобилей. Автоэксперт, автомобильный журналист Игорь Моржаретто в стриме RT «Летучка» поделился этой информацией.

«Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20—30 процентов и более на ненужных дилерских опциях», — выразил мнение автоэксперт.

Автоэксперт Максим Кадаков ранее прокомментировал информацию о том, что в начале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей, и это относится к автомобилям всех ценовых групп.

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